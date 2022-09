Para el criminalista y criminólogo Emanuel García Márquez es necesario que los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas se capaciten para que no obstaculicen la procuración de justicia.

En el caso de las Madres Buscadoras de Sonora, quienes encontraron fosas clandestinas en San Pedro Tlaquepaque y extrajeron los restos humanos, contaminaron una escena criminal retrasando las investigaciones señaló el especialista.

“Lo qué pasa es que ahí se está manipulando la escena, pues se está contaminando y de alguna forma puede entorpecer la investigación, ni la identificación de los cadáveres porque pues obviamente las madres no se quedan con ninguna parte no? Ahí los dejan”.

De acuerdo con el criminólogo y criminalista Emanuel García Márquez las madres buscadoras podrían incluso ser citadas a comparecer ante el juez por haber exhumado restos humanos. (Por José Luis Escamilla)