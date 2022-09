Late con fuerza un nuevo caso de desaparición forzada en el que como siempre ocurre los familiares de la víctima exigen respuestas.

Se trata de la desaparición del joven Miguel Alejandro Soto de 22 años de edad, estudiante del CUCEA de la Universidad de Guadalajara, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 15 de septiembre cuando varios hombres armados se metieron a su casa para robar.

Antes de irse los agresores se llevaron por la fuerza al estudiante.

Este martes padres y amigos de Miguel Alejandro se manifestaron en Casa Jalisco para exigir respuestas.

“Yo quiero que me digan, que en ayuden, que me digan. No puede ser posible que se los haya tragado la tierra. Quiero que me devuelvan a mi hijo”.

La Universidad de Guadalajara publicó un desplegado para exigir celeridad en las investigaciones y se dé con el paradero del joven estudiante. (Por José Luis Escamilla)