Luego de las fuertes tormentas del domingo y lunes, Aeroméxico hace un llamado “respetuoso y urgente” al Gobierno de la Ciudad de México y a las autoridades federales, para que garanticen el correcto funcionamiento del aeropuerto capitalino, que se vio afectado por inundaciones.

La aerolínea asegura que hace lo necesario para reacomodar a la mayoría de los pasajeros en otros vuelos, sin embargo las precipitaciones continuarán afectando a la terminal aérea, lo que anticipan, provocaría demoras y cancelaciones adicionales.

Apelan a la comprensión de sus clientes y les piden consultar el estatus de sus vuelos en la página oficial de la empresa.