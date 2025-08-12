Tras la manifestación y denuncia de cientos de comerciantes de tianguis y mercados de la zona Centro de Tonalá, el jefe de Gabinete del Ayuntamiento tonalteca, Carlos Martínez Maguey, explicó en exclusiva para Notisistema que las modificaciones a los reglamentos municipales son para el beneficio de los comerciantes; los afectados son los abusivos representantes.

“Estamos hablando de los derechos del comerciante que obtiene su espacio o que acude regularmente a vender en un sitio. ¿A quiénes sí afecta? a los dirigentes, porque ahora les reconocen derechos a los comerciantes en lo individual. Y si yo, por ejemplo, me ubicaba a tres metros de tal esquina, sobre tal calle, y yo regularmente ya tengo comprobado que aquí estoy, puedo pagar por adelantado mi año de todas mis cuotas o, a lo mejor, puedo adelantar el mes; quizá no todo el año, pero puedo adelantar el mes”.

Según el jefe de Gabinete del Gobierno de Tonalá, Carlos Martínez Maguey, sin intermediarios, el comerciante o tianguista se entenderá directamente con el Ayuntamiento. (Por Gustavo Cárdenas)