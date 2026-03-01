El Aeropuerto Internacional de Dubái anunció la reanudación parcial de sus operaciones luego de suspender temporalmente vuelos por motivos de seguridad tras la intercepción de proyectiles iraníes.

La suspensión se aplicó para proteger a pasajeros, personal aeroportuario y tripulaciones.

Por su parte, la aerolínea Emirates informó que mantiene suspendidos sus vuelos con salida y destino a Dubái hasta nuevo aviso y pidió a los viajeros no acudir al aeropuerto mientras se normalizan las operaciones.