El pozo explorador Karem 1 de Petróleos Mexicanos, ubicado en el municipio de Las Choapas, Veracruz, volvió a incendiarse luego de que el siniestro registrado el jueves fuera reportado inicialmente como controlado.

El nuevo estallido obligó a autoridades municipales a evacuar a habitantes de comunidades cercanas al ejido Constitución.

El incidente ocurrió mientras se realizaban trabajos de perforación a más de 3 mil metros de profundidad.