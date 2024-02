Al grito de “Alfaro danos respuestas”, un grupo de afectados por el fraude de la empresa AJP se manifiestan en las puertas de Casa Jalisco para demandar celeridad de las investigaciones y reparación del daño. A un año y medio de perpetrado el fraude acusa que solamente hay dos personas detenidas por este hecho, pero ninguno de los altos mandos de AJP que eran socios de la empresa. A diferencia del caso de Yox Holding, solamente hay cuatro cuentas aseguradas que no superan los 20 mil dólares. Habla Rosa Isela Becerra, vocera de los manifestantes:

“Pues que si hay tráfico de influencias porque como es posible que nosotros año y medio no hayamos podido avanzar y Fiscalía fue lo que reclamamos y dicen que no, que no hay preferencias, que ellos siguen el mismo curso igual y no es verdad”.

Denunciaron que en el caso de AJP hay omisiones de la autoridad para que incluso políticos que están involucrados con esta empresa no sean molestados e incluso varios de ellos ya se alistan para buscar cargos públicos en las próximas elecciones. (Por Héctor Escamilla Ramírez)