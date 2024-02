El Gobierno de la República buscará la forma de resolver la compra de las 13 plantas de Iberdrola, cuya transacción se vino abajo por decisión de la Cofece, así lo informa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La Cofece ayer autoriza la compra. ¡Ah, claro! Limitaciones de que las plantas no pasen a la Comisión Federal de Electricidad porque si no, la Comisión Federal de Electricidad se convierte en un monopolio. Ese es el argumento o la excusa. Vamos a buscar un mecanismo para cumplir con la Ley, con la Cofece, que espero que no dure mucho”.

La Comisión Federal de Competencia Económica puso varias condiciones para la venta de estas 13 plantas, entre las cuales destacan limitar la participación del Gobierno Federal y nombrar a un administrador independiente para que tome las decisiones sobre su operación. (Por Arturo García Caudillo)