A menos de un año de que concluya el periodo para el que fue electo, afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya cumplió con 99 de los 100 compromisos que hizo al tomar posesión del cargo.

“Estoy cumpliendo todos y más. Está pendiente, aunque están apostando a que no cumplamos el compromiso de Ayotzinapa y dices otros, ¿cuáles? Porque yo hice cien compromisos y solamente me queda uno, que es ese, 99, pero además estoy haciendo cosas a las que no me comprometí, muchísimas más. Y me siento muy orgulloso, ya hasta me puedo ir tranquilo, mañana, que contribuí a que cambiara la mentalidad de nuestro pueblo, con la revolución de las conciencias”.

Reiteró ser maderista y partidario de la no reelección, por lo que insistió en que dentro de un año, tras entregar la banda presidencial, se desaparecerá, no dará consejos políticos a nadie, ni buscará ser líder moral ni jefe máximo de ningún movimiento. (Por Arturo García Caudillo)