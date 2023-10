Al reforzar este lunes los operativos para sancionar a los automovilistas que no verificaron de acuerdo al calendario vigente, el director de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones, Francisco Javier Sierra Moreno, recuerda las causas de la infracción y en qué casos se podrá evitar.

“La sanción aplica por no haber cumplido con el programa. Entonces, para placas que residen en la ciudad, las placas de estancia permanente es no traer el distintivo o que el distintivo no esté vigente. Los casos de excepción es cuando tenemos la cita ya programada, en este momento haciendo válido si tienes tu cita para el día de mañana, pero hoy te detienen, eso podría evitar la sanción o que estés en el periodo de hacer la segunda prueba”.

Sierra Moreno enfatiza que durante el mes de octubre estarán vigentes las placas con terminación 8 y 9, en tanto que en noviembre entra la 0.

A partir de enero todas las placas serían sujetas a una sanción, al terminar el calendario. (Por Gricelda Torres Zambrano)