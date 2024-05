Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la elección del 2 de junio se llevará a cabo en tranquilidad y rechaza que haya polarización.

“Van bien las cosas, no deja de haber algunos problemas, pero yo considero que se van a celebrar las elecciones sin problemas, sin problemas mayores. Es que también ayuda mucho el que la gente esté contenta. Los que están enojados la verdad no son mayoría, además tienen derecho pues a manifestarse, pero no es la mayoría . Entonces cuando dicen que estamos polarizados, no, no, no, no se está polarizando, puede ser que arriba, en la cúpula, pero si hablamos de todo el pueblo, no. La gente está contenta”.

Aseguró que la gente está contenta porque tiene trabajo y mejores salarios, a grado tal de que en Quintana Roo hay 35 mil guatemaltecos laborando porque hay puestos en los que ya están todos los mexicanos ocupados. (Por Arturo García Caudillo)