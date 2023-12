Los ajustes a las cifras de desaparecidos no es un expediente cerrado, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que se hizo, y esto no está concluido, no es un expediente cerrado, es un expediente abierto, esto no se puede cerrar y el día que informamos, lo que pasa es que pues eso no lo escuchan o no les conviene escucharlo. Incluso se dio a conocer un teléfono, el día que informamos aquí, para que nos ayudaran todos”.< Sin embargo, reiteró sus críticas en contra de la ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Karla Quintana, a quien consideró como una persona con mentalidad conservadora y de derecha, pues utilizó este tema con fines politiqueros. (Por Arturo García Caudillo)