Aparentemente encontrar la vacuna de Pfizer para prevenir el Covid-19 no será una tarea tan fácil.

Notisistema visitó cinco diferentes sucursales en la zona poniente de la ciudad, dos de la cadena Farmacia Guadalajara y tres de Farmacia del Ahorro.

En los cinco casos las sucursales contaban con médicos que podrían aplicar el biológico, sin embargo en los respectivos mostradores de cada una de estas farmacias los responsables dijeron que no tenían la vacuna y que no sabían para cuando llegarían.

“No -¿Les dicen para cuando?- Todavía no hay fecha, pero sí la vamos a tener -¿Ya ha venido gente para preguntar por ella o todavía no?- Sí, ya ha venido gente -¿Como cuántas personas?- Pues, el día de ayer fueron dos o tres personas que vinieron a preguntar por la vacuna”.

Los encargados de cada una de estas farmacias confirmaron que deben ser los propios médicos de esta sucursales quienes apliquen las vacunas porque si el cliente se la lleva puede dañarla. (Por José Luis Escamilla)