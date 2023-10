Luego que el Gobierno del Estado acató dos sentencias en favor de particulares que dejan sin efecto el decreto de protección de la zona de El Bajío en Zapopan, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, afirmó que los resolutivos no garantizan el derecho de facto a los particulares a fincar en el predio, sino que sólo obliga a que se garantice su derecho de audiencia y por tanto esta zona de amortiguamiento, contigua al Bosque de La Primavera, no corre riesgos:

“El tema del amparo tiene que ver con la solicitud del derecho de audiencia de los particulares, eso se puede garantizar sin ningún problema. El Bajío está protegido. No se va a permitir ya que haya la construcción de proyectos fuera de lo que se permite. Todo está en orden y vamos a tener nuevas herramientas, que estamos trabajando con el gobierno de Zapopan que van a estar alineadas tanto al Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano, el POTMET, como a los instrumentos municipales los planes parciales”.

Sin adelantar la estrategia jurídica, el mandatario afirmó que crearán un documento fuerte para la defensa de esta zona de alta fragilidad ambiental y presionada por múltiples intereses inmobiliarios. (Por Héctor Escamilla Ramírez)