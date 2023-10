Operadores de calandrias afirman que ellos en ningún momento fueron tomados en cuenta en la decisión del ayuntamiento de Guadalajara de migrar las 39 unidades que aún son impulsadas por caballos y que sólo circulen calandrias eléctricas por la ciudad

Afirman que es falso el argumento que los caballos son víctimas de maltrato; también aseguraron que ellos estarían en disposición de considerar la propuesta, sólo si la entrega de la calandria eléctrica no es un comodato de 99 años como marca el reglamento, sino les sea entregada de manera definitiva. Lo explica Juan José Anzures, quien ha representado a los calandrieros en varias etapas

“Ok, no quieren los caballos que nosotros, sus servidor los adora, y yo creo que todos los compañeros los adoramos, entonces yo pongo el ejemplo. Un perrito en su casa como lo quiero, entonces imagínese yo el caballo que me pasea, me da de comer”.

Los calandrieros afirman que se enteraron por los medios de comunicación lo que había aprobado el ayuntamiento, pero que es falso que haya habido una socialización del tema y piden diálogo con los regidores, pues aseguran ellos sólo quieren trabajar. (Por Héctor Escamilla Ramírez)