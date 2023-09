Ante las versiones que circularon en redes sociales sobre una presunta agresión al Colectivo de Mujeres Buscadoras de Sonora, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, rechazó que esto hubiera ocurrido:

“El reporte que tenemos, insisto, que nos dio el subsecretario Encinas, es que no hubo una agresión, que lo que sucedió es en otro lugar, hubieron estas detonaciones, pero que no tiene relación con este evento. Esa es la información que tenemos, que no hubo esta agresión y fue el reporte que se nos dio esta mañana”

Lo cierto es que anoche, la fundadora del Colectivo Madres Buscadoras en Sonora, Cecilia Patricia Flores, compartió en redes sociales, un video denunciando el supuesto ataque de un grupo armado. (Por Arturo García Caudillo)