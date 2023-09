Que no le extrañe si a partir de hoy siente más calor, dado que se encuentra sobre la zona Centro y Norte del país un sistema anticiclónico parecido al de junio que provocará poca lluvia para los próximos días, explica el meteorólogo de la UdeG, Mauricio López:

Un viejo amigo, aunque me comentaban a mí que no era amigo, más bien un enemigo, regresa con nosotros y es un sistema anticiclónico. El mismo que estuvo posicionado el mes de junio y que nos trajo tiempo muy estable, temperaturas muy altas y poca lluvia, pues tenemos un sistema similar. Este sistema estará posicionado sobre el Centro y Norte de la República Mexicana el día de hoy y los próximos días y estará provocando que el tiempo sea muy estable, es decir, vamos a ver muy poca nubosidad temperaturas máximas rondando los 30 grados Celsius aquí en el área metropolitana de Guadalajara”.

Cercano al fin de semana aumentará las probabilidades de lluvia, por lo que es casi seguro que la noche del 15 de septiembre, la ceremonia del Grito de Independencia, pase por agua. (Por Gricelda Torres Zambrano)