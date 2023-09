Ante los cuestionamientos de Morena y sus aliados por no pedir licencia a su cargo como legisladora, la senadora Xóchitl Gálvez, aseguró que desde la Cámara Alta, no hará campaña, pero sí seguirá respondiendo a los ataques del Ejecutivo Federal.

“El presidente usa la tribuna para apoyar a sus candidatos, ¿qué quieren? ¿Que yo esté manca? ¡Pos no! El presidente todos los días apoya a sus candidatos desde la máxima tribuna desde donde se deberían de resolver los problemas de México, no desde donde se deba de apoyar a candidatos. Hoy acaba de decir que el que gane él lo va a apoyar. Entonces yo voy a chambear, yo voy a chambear”.

De hecho, aseguró que no solicitará licencia hasta en tanto no lo considere necesario, o hasta que llegue la hora establecida por Ley para que se retire a hacer campaña, por lo que aprovechará para presentar diversas iniciativas en materia de economía, energía, seguridad, pueblos indígenas, etcétera. (Por Arturo García Caudillo)