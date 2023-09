La Cámara de Diputados aprobó reformar la Constitución para corregir un error de redacción en torno al inicio de los trabajos de la próxima legislatura, pues se empalmaba con la fecha de salida del actual parlamento. Por ello se decidió regresar al mismo texto que ya estaba plasmado antes de que fuera modificado, como explica el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, explicó.

“No se trata de agregar un mes más a esta legislatura. No se afecta el presupuesto. No se le quita a nadie el derecho de nada porque la 66 legislatura no existe aún. Y al presidente de la República tendrá las facultades que la Constitución y las leyes le dan a partir del primero de octubre, ya con la legislatura número 66 debidamente instalada”.

El texto como se aprobó no perjudicará a nadie, agregó, dejará orden y de ahora en adelante cada legislatura entrará como diga la Ley. El documento pasa al Senado para su revisión. (Por Arturo García Caudillo)