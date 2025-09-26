Todo es parte de una campaña de difamación que busca afectar a la Cuatro T, asegura el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, en respuesta a la información hecha pública por una televisora, respecto de omisiones en su declaración patrimonial.

“Hemos vivido en las últimas horas, o hemos sido objeto de un nuevo ataque de la derecha conservadora, una campaña mediática que desde luego, va más allá de una campaña en contra de mi persona, es una campaña que pretende socavar el movimiento de la Cuarta Transformación y a quienes estamos de alguna manera a la cabeza de este movimiento”.

López Hernández, quien ha hecho declaraciones diarias desde hace dos semanas para negar su relación con el grupo criminal La Barredora, rechazó las acusaciones en su contra sobre dinero mal habido, aseguró que su patrimonio ha sido obtenido de manera legítima y que sus ingresos han sido siempre incluidos en su declaración patrimonial. (Por Arturo García Caudillo)