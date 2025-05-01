Un joven de 17 años fue rescatado tras ser víctima de un secuestro virtual en la Colonia Providencia, de Guadalajara.

Los delincuentes hicieron creer al estudiante del CETI Colomos que su madre había sufrido un accidente y lograron que saliera del plantel, mientras exigían a sus padres un rescate de 600 mil pesos.

Para presionar, enviaron fotos de otra persona haciéndola pasar por el menor.

La Policía de Jalisco y la Unidad de Búsqueda rastreó el celular del adolescente, quien fue encontrado en el Parque Ávila Camacho, donde recibió apoyo.

El caso quedó en manos de la Agencia de Extorsiones y Secuestros del Ministerio Público.