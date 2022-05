Diputados de Morena salen en defensa de su coordinador, Ignacio Mier, a quien medios de comunicación poblanos han envuelto en una supuesta investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Es la voz del legislador morenista, Miguel Carrillo.

“Lo que sí me parece grave es que se estén, en dado caso, filtrando documentos oficiales de la fiscalía, porque entonces eso sí constituye un delito grave, el tema de que se filtre algo de parte de una investigación, pero al día de hoy, que nosotros tengamos conocimiento como diputados federales del Grupo Parlamentario de Morena no hay una comunicación oficial, no hay un posicionamiento oficial ni de la UIF ni de la Fiscalía del Estado”.

También el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, salió en defensa de Mier, asegurando que esta acusación debe ser simple ruido mediático de cara a las elecciones del 2024. (Por Arturo García Caudillo)