Aunque en otros años hubo renuencia, el presidente municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora, señala que el municipio buscará incorporarse al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, con el resto de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Explicó que el municipio tiene una alta dependencia de las aguas de pozos y superficiales y lo que buscarían es ser beneficiados con los proyectos de abasto de agua que están impulsando desde el Gobierno del Estado.

“Seguimos dependiendo de los mantos acuíferos, que están sobreexplotados, que cada día nos cuesta más trabajo y más dinero llegar a los mantos acuíferos y desafortunadamente pues estos recursos pues tienen un fin y nosotros no queremos terminárnoslos”.

No hay una fecha para dicha incorporación, pero el edil afirmó que en este momento no se tiene una crisis de agua y el desabasto que se registró en Las Villas y derivó en una protesta anoche, fue por una falla en el equipamiento. (Por Héctor Escamilla Ramírez)