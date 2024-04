El Colectivo de Víctimas de las explosiones del 22 de abril, hicieron un llamado a las autoridades federales para darle solvencia de nuevo al Fideicomiso de Apoyo y Seguridad Social donde se atienden 52 víctimas con discapacidad a partir de las explosiones de hace 32 años.

La presidenta de este organismo, Sonia Solórzano, señaló que actualmente el fideicomiso tiene cinco millones de pesos y al cierre este año solamente quedarán cuatro millones de pesos, a pesar del recurso que otorgue el gobierno estatal y de Guadalajara. Estos cuatro millones serán insuficientes para atender a las víctimas.

“La situación actual es que la justificación es que no hay dinero. Apenas tenemos lo que va de este año, que nos voltearon a ver y están tratando de atendernos dentro de las necesidades más básicas. ¿Por qué digo tratando? Porque si llegas y surtas una receta, un tratamiento para uno o dos meses, te dicen que no hay o no hay dinero para comprarlo”.

El colectivo pidió que sea el gobierno federal y no el Estado quien tutele el Fideicomiso de Apoyo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)