En defensa de la autonomía del Poder Judicial, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, consideró que la actitud del ministro en retiro, Arturo Zaldívar, al amenazar con diversas demandas a la presidenta de la Corte, Norma Piña, es vergonzosa.

“Arturo Zaldívar está muy extraviado. No, por supuesto que no, no es procedente. La ministra Norma Piña tiene todo mi respaldo y vamos a defender a la Corte. Este no es un asunto de personas, sino de instituciones y lo que esta haciendo el ministro Zaldívar es vergonzoso, es ensuciar, agredir, golpetear a una institución fundamental para México”.

Aseguró que Zaldívar tiene un interés mezquino electoral lo que evidencia que lo que busca es un hueso y además impunidad. (Por Arturo García Caudillo)