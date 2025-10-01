Aunque el gobierno estatal había asegurado que las mesas técnicas para definir el futuro de la avenida López Mateos incluirían a todos los sectores involucrados, los transportistas de carga quedaron fuera de la convocatoria, denunció el delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), Diego Bolio.

El representante señaló que no han sido informados sobre los proyectos o propuestas que se analizan, pese a que el traslado de mercancías por esa vía es esencial para el abasto en la zona metropolitana.

“Bueno, pues un llamado que involucten a las partes interesadas en que se atienda y se resuelve el problema de la circulación, sobre todo en el tema del manejo de las mercancías que se requieren para al diario vivir de la población en todas las ciudades. Ni siquiera tenemos idea que lo que están pretendiendo hacer, o sea, no te puedo dar ningún comentario, solamente te estoy comentando qué es lo que puede pasar por no tomarnos en cuenta”, expresó.

Bolio advirtió que cualquier decisión tomada sin la participación del sector podría afectar la logística y el flujo de mercancías en la zona, por lo que pidió ser incluidos en las discusiones para aportar sus propuestas. (Por Edgar Flores Maciel)