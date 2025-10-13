El agua por las lluvias del fin de semana no cede. El alcalde de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía González, indica que permanecen en los albergues alrededor de 60 personas que viven en zonas altamente vulnerables

“Bueno, ahorita en los albergues tenemos alrededor de 60 que serán aproximadamente de 40 familias, que fueron casas que tuvieron daños completamente en las áreas donde más afectación hay, y que bueno, preferimos, donde más alto riesgo hay preferimos tenemos en resguardo hasta nuevo aviso porque los niveles del mar, los niveles de la marea no han bajado”.

Munguía González indica que la marea continúa muy alta, por lo cual, no descarta que pudieran ocurrir nuevas inundaciones.

Las viviendas afectadas rebasan las mil, pero será hasta el próximo miércoles que se conozcan los resultados finales. (Por Gricelda Torres Zambrano)