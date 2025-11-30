Los atletas africanos se llevaron el podio este domingo en el Maratón Internacional den Guadalajara 2025, que se celebró con poco más de 7 mil participantes y con salida y meta en la zona de la Minerva.
En la varonil Kenia hizo el 1-2-3, donde el primero en llegar a la meta fue Sammy Kigen con un tiempo de 2 horas 15.07 minutos. Le acompañaron en el podio Reuben Narry y Erick León.
José Luis Santana Marín estuvo siempre entre ellos y acabó en el cuarto sitio.
En las damas la keniana Euliter Jepchirchir, con tiempo de 2 horas 38.17 minutos llegó en primer sitio. Seguida de Almaz Negede de Etiopía y Sheila Chepkeck de Kenia.
Por su parte la jalisciense Isabel Oropeza Vázquez terminó en cuarto lugar para ser la mejor mexicana del evento. (Por Martín Navarro Vásquez)
Africanos acaparan podio en el Maratón de GDL
