Los atletas africanos se llevaron el podio este domingo en el Maratón Internacional den Guadalajara 2025, que se celebró con poco más de 7 mil participantes y con salida y meta en la zona de la Minerva.

En la varonil Kenia hizo el 1-2-3, donde el primero en llegar a la meta fue Sammy Kigen con un tiempo de 2 horas 15.07 minutos. Le acompañaron en el podio Reuben Narry y Erick León.

José Luis Santana Marín estuvo siempre entre ellos y acabó en el cuarto sitio.

En las damas la keniana Euliter Jepchirchir, con tiempo de 2 horas 38.17 minutos llegó en primer sitio. Seguida de Almaz Negede de Etiopía y Sheila Chepkeck de Kenia.

Por su parte la jalisciense Isabel Oropeza Vázquez terminó en cuarto lugar para ser la mejor mexicana del evento. (Por Martín Navarro Vásquez)