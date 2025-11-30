Emocionante resultó el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, que ganó el neerlandés Max Verstappen, al aprovechar todas las condiciones que se le presentaron para colocarse a un paso de la cima en el Mundial de Pilotos. Oscar Piastri de McLaren y Carlos Sainz de Williams completaron el podio. Lando Norris el otro piloto de McLaren, y quien había salido primero en la parrilla, tuvo una mala estrategia y acabó en el cuarto puesto.
De esta manera tras sumar los puntos como ganador, Verstappen se instala en el segundo sitio del Mundial de Pilotos a solo 12 del primer lugar que es Lando Norris. Todo se define en la última carrera el 7 de diciembre en el gran Premio de Abu Dabi. (Por Martín Navarro Vásquez)
Verstappen gana el GP de Qatar y queda a 12 puntos del líder en el Mundial de F1
