La creación de la nueva Agencia Metropolitana de Gestión de Residuos, no apuesta por la creación de nuevos vertederos sino por el fortalecimiento de los que ya existen, acentuando su labor en el manejo de los centros de transferencia en los diferentes municipios que firmaron para inscribirse dentro de él también denominado siapa de la basura. Así lo declaró el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

“No, en este momento no hay rellenos sanitarios contemplados. Ahora, la tendencia en el mundo es a reducir el número de residuos y a no construir más relleno sanitarios, antes la costumbre en México era de que cada municipio tenía que tener como su panteón, su relleno sanitario, me parece que esto ya no lo podemos permitir y por el contrario contemplar uno o cuando mucho dos centros Ara poder recibir los residuos, digamos rellenos sanitarios en el Área Metropolitana de Guadalajara”.

Lemus Navarro confirmó que los municipios que firmaron el acuerdo recibirán 200 millones de pesos del Ejecutivo como apoyo, exceptuado a Tlaquepaque, municipio que quedará fuera del apoyo por decidir no sumarse a dicha Agencia Metropolitana. La expectativa es que el siapa de la basura pueda estar listo y operando para finales de año. (Por Edgar Flores Maciel)