Autoridades llaman a valorar a la lagartija besucona como un aliado para controlar plagas en los hogares y hasta el mosquito del dengue.

Luis Alberto Cayo, director de Protección Animal Tlajomulco explicó que el pequeño reptil es inofensivo para el ser humano y fundamental para el equilibrio del ecosistema urbano, lo que puede ser bueno para evitar picaduras y enfermedades.

Principalmente se van a alimentar de insectos grandes, vamos a hablar de cucarachas, escarabajos, arañas, alacranes, como por ejemplo, las moscas, algunos gusanos, son cazadores por naturaleza, pero a la hora de hablar zancudos, pues no están adaptadas para poder casar este tipo de insectos de una manera eficaz o sea, que son especie muy pequeña de zancudos y ellos buscan una especie que sea más fácil de adquirir, sin embargo, definitivamente pueden llegar a comer algunos zancudos, algunas larvas.

Su canto peculiar, similar al chasquido de un beso, ha sido objeto de mitos que la hacen temida, pese a que no es venenosa ni representa riesgo. Su presencia en hogares y jardines significa menos necesidad de pesticidas, por lo que se invita a la ciudadanía a no hacerles daño. (Por Usi Toledo Aguayo)