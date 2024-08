La demora para localizar los cuerpos del alcalde electo de Bolaños, Yuniur Vázquez Rosalío y el también wixárika Antonio Carrillo González, evidencia el enorme rezago en servicios básicos y conexión que viven los habitantes de la zona norte de Jalisco, reprocha el dirigente de Hagamos, Ernesto Gutiérrez.

“El reto de encontrar a su familia para poder empezar algo tan urgente y tan elemental como la elaboración de la ficha de búsqueda, se vio retrasada prácticamente 12 horas, porque la comunidad en la que vive en Tuxpan de Bolaños no tenía energía eléctrica, pero además de no tener energía eléctrica no tenía cobertura de red celular. Entonces su familia pudo acudir a la delegación de la Fiscalía prácticamente el lunes por la tarde-noche”.

La agenda de Yuniur pretendía que Bolaños tuviera servicios básicos porque no solo hay problema de energía eléctrica y telefonía, también de educación y acceso a la justicia. (Por Gricelda Torres Zambrano)