El Gobierno Federal a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que encabeza Pablo Gómez, expuso el financiamiento que la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha recibido de la Embajada de Estados Unidos en México.

“A partir del 29 de agosto hasta el 23 de enero de 2024, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibió 96 millones 740 mil 613 pesos de la Embajada de los Estados Unidos de América. El organismo emisor de las transferencias financieras se llama Financial Service Center y fueron facturados por parte de Mexicanos Contra la Corrupción a nombre de una entidad que se llama US Agency for International Development”.

El funcionario dio a conocer los nombres, una por una, de las personas que se han visto beneficiadas por este dinero. (Por Arturo García Caudillo)