Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó contra un hombre durante un intento de arresto en el centro de Minneapolis, hiriéndolo en la pierna.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, el oficial accionó su arma luego de que la persona (presuntamente un inmigrante indocumentado) se resistiera y lo “agrediera violentamente”, incluso utilizando una pala de nieve.

El hecho ocurre a una semana de la muerte de Renne Good a manos de un agente de ICE, caso que detonó protestas en todo Estados Unidos.

Tras el nuevo incidente, manifestantes exigieron identificar al oficial involucrado mientras agentes federales acordonaban la zona.

Durante la administración Trump, los operativos de ICE han intensificado el uso de la fuerza, lo que ha provocado críticas y tensiones con autoridades locales.