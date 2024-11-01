Al presentar su séptimo informe correspondiente a los resultados del 2025, el titular del Instituto de Justicia Alternativa, Guillermo Zepeda Lecuona, destacó la firma de 40 mil convenios que permitieron la resolución de conflictos por la vía pacífica.

“Tenemos los mejores indicadores cuantitativos y cualitativos del país. En 2025 se registraron al área de validación del IJA, 39 mil 199 convenios, que aunados a los acuerdos reparatorios y los convenios intrajudiciales, cuya sanción corresponde a las juezas y jueces de Jalisco, suman 40 mil 903 convenios de medicación, casi un 17 por ciento más que el año anterior”.

Con 477 puntos de atención, el instituto de Justicia Alternativa en Jalisco tiene la red de centros públicos y privados más grandes del país.

Esto significa que está presente en 70 municipio, donde vive más del 90 por ciento de los jaliscienses.

El 478 está en Los Ángeles, California. (Por Gricelda Torres Zambrano)