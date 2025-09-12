Un policía del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas mató a tiros a un migrante en Chicago, después de que el hombre lo arrastrara con su coche mientras intentaba fugarse, informaron las autoridades.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, el hombre se negó a seguir las órdenes de las fuerzas del orden y embistió con su coche a los agentes durante un control de tráfico del ICE.

No se ha informado la nacionalidad del migrante.