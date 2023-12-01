Un grupo de manifestantes, presuntamente normalistas de Ayotzinapa, tomó la Central de Autobuses del Norte, en la Ciudad de México.

Además de quedar varados miles de pasajeros, en los alrededores de la Central, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, decenas de autobuses no pudieron ingresar, lo que provocó el retraso y suspensión de varias corridas.

Personal de la Central del Norte activó un código rojo y de acuerdo con sus protocolos se tomó la decisión de cerrar el lugar hasta que los manifestantes se retiren.