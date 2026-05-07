Tres elementos de la Fiscalía de Jalisco resultaron heridos tras una agresión armada registrada la tarde de este jueves en la colonia La Venta del Astillero, en Zapopan.

De acuerdo con los primeros reportes, policías investigadores adscritos al Protocolo Alba regresaban de una prospección relacionada con una investigación por desaparición de personas cuando fueron interceptados por sujetos armados.

La agresión ocurrió en el cruce de Juan Gil Preciado y Lázaro Cárdenas, donde cuatro hombres a bordo de un vehículo negro les cerraron el paso y dispararon contra la unidad oficial.

Tras el ataque, los agresores escaparon rumbo a la carretera a Nogales.

Los agentes lesionados solicitaron apoyo vía radio mientras permanecían dentro del vehículo. Autoridades desplegaron un operativo en la zona para localizar a los responsables. (Por Edgar Flores Maciel)