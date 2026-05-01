Tras el encuentro de apenas dos horas con la presidenta Sheinbaum, senadores y diputados de Morena, PT y Verde Ecologista aseguran que se mantienen unidos y con la confianza de que el trabajo en territorio será suficiente para volver a ganar en las elecciones del 2027, así lo comentó el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier.

“Abordamos que vamos a seguir trabajando para defender el proyecto por el que votaron 36 millones de mexicanos. Vamos a continuar en el territorio, nosotros representamos la defensa de la libertad, la defensa de la soberanía, la búsqueda por la igualdad, por el bienestar de las familias mexicanas. No admitimos en nuestro movimiento andar zigzagueando”.

Se reunieron, concluyó, para mantenerse en la transformación, por el bien de México. (Por Arturo García Caudillo)