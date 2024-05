Tras la respuesta del Ejecutivo Federal asegurando que permitirá que el domingo sea izada la bandera monumental del zócalo, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, agradeció este gesto de civilidad del Primer Mandatario.

“Quiero agradecer, porque hay que ser agradecida, no debería haber sido motivo, pero sí le agradezco al presidente de la República que nos deje la bandera nacional el próximo domingo. No debería de ser una petición, pero se había quitado la bandera. Y ya ayer se comprometió que va a estar en esta gran marcha de los ciudadanos. Y quiero decirle a los de Morena: ‘no se ardan de esta marcha, no se ardan de la marea rosa, pero es que su servidora sí va a defender la división de poderes, sí va a defender al INE, sí va a defender a la democracia. Nosotros no queremos un Plan C que termine con esta división de poderes, que concentre el poder. Vamos a poner fin al presidencialismo”.

Lo anterior lo comentó durante el encuentro que sostuvo con integrantes de la diversidad sexual en la Ciudad de México. (Por Arturo García Caudillo)