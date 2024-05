Trabajadores jubilados de la Secretaría de Salud Jalisco se manifestaron en las puertas de la dependencia estatal en la calle Baeza Alzaga, para reclamar porque hace 18 meses les quitaron el seguro colectivo de los pensionados. Acusan que en septiembre de 2023 les prometieron que se regularizaría la situación, pero hasta el momento no ha habido respuesta.

El seguro cambia a partir de la percepción de cada trabajador, pero las coberturas van de los 300 mil a los 500 mil pesos. Habla Eva Rangel, una de las manifestantes:

“Y ahora que estamos jubilados, pues nos están dejando en un total estado de indefensión. No tenemos sindicato, no tenemos representación. Y pues la verdad que este era uno de los beneficios que teníamos, nada más el seguro de vida institucional”.

Después de la protesta se acordó que el lunes será recibida una comitiva de tres personas para esclarecer dudas sobre el impago del seguro. (Por Héctor Escamilla Ramírez)