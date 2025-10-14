Productores agrícolas del sur de Zacatecas bloquean esta mañana la carretera federal 23, que conecta Guadalajara con Colotlán, a la altura de los municipios de García de la Cadena y Teul de González Ortega.

Los manifestantes exigen mejores precios para el maíz, al considerar que las actuales condiciones de comercialización los mantienen en pérdidas.

El cierre afecta la circulación en ambos sentidos y genera largas filas de vehículos.