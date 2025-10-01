Para poder comunicar a todas las regiones que quedaron aisladas producto de las lluvias de la semana pasada, el Gobierno Federal está echando mando de los trabajos coordinados de la CFE, las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, como explica su titular, Jesús Esteva.

“En total tenemos este reporte: 358 incidencias, 99 atendidas, 616 trabajadores, 344 máquinas; además, los cuatro mil 125 elementos de Defensa y Marina, 323 máquinas que ellos traen, entre máquinas y equipos de transporte; 137 frentes de obra y 41 helicópteros que están haciendo estos puentes aéreos, 19 en Hidalgo, 13 en Veracruz, 7 en Puebla y dos en Querétaro”.

Además, de las interrupciones que fueron reportadas en la red federal, solamente quedan dos y las otras 130 ya fueron atendidas. (Por Arturo García Caudillo)