En la lucha por un precio justo para el maíz, agricultores de Guanajuato bloquearon los accesos de la planta Maseca, a un castado de la carretera León-Silao, y de la empresa Cargill, en la Zona Industrial de Irapuato y mantienen el cierre de cuatro tramos de las carreteras federales en el municipio de Pénjamo.

Los manifestantes montaron tractores y maquinaria afuera de las harineras para exigir que les paguen 6 mil pesos la tonelada del grano, pues advirtieron que los industriales pretenden comprarlo a 5 mil ó 5 mil 200 pesos.

Los agricultores advierten que no se moverán del plantón hasta que tengan una solución positiva por parte de las autoridades.