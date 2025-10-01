En la lucha por un precio justo para el maíz, agricultores de Guanajuato bloquearon los accesos de la planta Maseca, a un castado de la carretera León-Silao, y de la empresa Cargill, en la Zona Industrial de Irapuato y mantienen el cierre de cuatro tramos de las carreteras federales en el municipio de Pénjamo.
Los manifestantes montaron tractores y maquinaria afuera de las harineras para exigir que les paguen 6 mil pesos la tonelada del grano, pues advirtieron que los industriales pretenden comprarlo a 5 mil ó 5 mil 200 pesos.
Los agricultores advierten que no se moverán del plantón hasta que tengan una solución positiva por parte de las autoridades.
Agricultores bloquean empresas en protesta por el precio del maíz en Guanajuato
