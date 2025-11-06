Nadie supo cómo llegó hasta ese lugar, pero fueron paseantes del parque de El Dean, en Guadalajara, quienes pidieron auxilio porque un perrito estaba dentro del vaso regulador. Al rescate acudieron bomberos municipales, quienes lograron sacar al pequeño chucho, es voz de Marco Antonio Ramírez, segundo oficial de la corporación.

“Nos reportan un perro que se encontraba al interior del parque El Dean; éste se encontraba dentro de donde se almacena el agua. El acceso era de aproximadamente un metro y medio hacia el perro, pero fue una caída vertical. Se nos hizo difícil, ya que el animal, al momento que lo queríamos sujetar, se lanzaba nuevamente al agua y nos daba la vuelta hacia la derecha, aproximadamente como cinco o seis metros”.

Afortunadamente, el perrito fue puesto en un lugar seguro; sin embargo, se desconoce si es callejero o se salió de algún domicilio. (Por Gustavo Cárdenas)