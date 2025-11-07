Tras la última reunión entre autoridades federales, estatales y productores de maíz, aún no se llega a un acuerdo definitivo sobre el precio en la tonelada de maíz, informa el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural en Jalisco, Eduardo Ron Ramos.

La petición de los productores es alcanzar los 7 mil 200 pesos en la tonelada de maíz, ya que tras los bloqueos carreteros por parte de los maiceros ocurridos el 14, 27 y 28 de octubre, se definió un nuevo precio de 6 mil 050 pesos.