Teniendo como testigo a distancia a la presidenta Sheinbaum, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, dio el banderazo de arranque a las obras del Tren del Golfo de México, mediante el cual se conectará a Nuevo Laredo con Saltillo y la Ciudad de México.

“Sabemos que con su visión de futuro, el ferrocarril nos une, une a los individuos, une a las comunidades, une a las familias y con esa gran visión de desarrollo social, siempre estaremos trabajando de su lado aquí en Tamaulipas”.

Por su parte, el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous, expresó.

“En total, todo el recorrido desde Saltillo hasta Nuevo Laredo, son 396.34 kilómetros y este frente se compone de 136.48 kilómetros de vía sencilla, es decir, vamos a tener una vía de carga, que ya existe, al lado la vía del tren de pasajeros”.

De esta forma, el traslado de Monterrey a Nuevo Laredo se hará en menos de dos horas y desde Saltillo en tres horas y media. (Por Arturo García Caudillo)