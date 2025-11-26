Agricultores y transportistas rompieron el diálogo con la Secretaría de Gobernación ante la falta de acuerdos, por lo que mantendrán los bloqueos en 10 estados del país.

Los campesinos exigen precios justos para sus cosechas y se pronunciaron en contra de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, mientras que los transportistas piden seguridad en las carreteras, donde son víctimas de robo, extorsión e incluso homicidios.

Durante la jornada de ayer se contabilizaron por lo menos 38 puntos de protesta en 10 estados del país: Chihuahua, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Sinaloa, así como en Jalisco, Tamaulipas, Tlaxcala, Puebla y Sonora.