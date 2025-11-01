La presidenta Claudia Sheinbaum y las y los gobernadores firmaron el Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres, un acuerdo que incluye 10 acciones clave destinadas a visibilizar, promover y erradicar las violencias que las afectan.
La estrategia estará enfocada en el apoyo y la defensa de las mujeres, niñas y adolescentes, mientras que también se buscará homologar la tipificación del abuso sexual en todas las entidades y se lanzará una campaña nacional para impulsar un cambio cultural profundo, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Firman compromiso nacional para erradicar violencias contra las mujeres
