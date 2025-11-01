La presidenta Claudia Sheinbaum y las y los gobernadores firmaron el Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres, un acuerdo que incluye 10 acciones clave destinadas a visibilizar, promover y erradicar las violencias que las afectan.

La estrategia estará enfocada en el apoyo y la defensa de las mujeres, niñas y adolescentes, mientras que también se buscará homologar la tipificación del abuso sexual en todas las entidades y se lanzará una campaña nacional para impulsar un cambio cultural profundo, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.