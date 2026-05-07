La agroindustria tequilera, a través del Consejo Regulador del Tequila (CRT) y el Centro Mario Molina, trabaja en la actualización de su Estrategia de Sustentabilidad de la Cadena Productiva Agave-Tequila, con metas claras hacia 2030 alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

La estrategia contempla siete rutas estratégicas: descarbonización, uso eficiente del agua, prácticas agrícolas sustentables, cero deforestación, tratamiento de residuos, desarrollo económico regional y fortalecimiento social.

A estas se suma una nueva estimación de huellas hídrica y de carbono, así como la alineación con la Taxonomía Sostenible de México, que incorpora perspectiva de género e inclusión laboral.

El sector ya ha invertido más de 128 millones de dólares en iniciativas como biorreactores, calderas de biomasa y celdas solares.

Sus metas para 2030 incluyen reducir 25 por ciento la huella de carbono, incrementar 12 por ciento el uso de energías renovables y reducir 15 por ciento el consumo de agua por unidad producida.

El Tequila mexicano consolida así su liderazgo como industria responsable y referente internacional en sustentabilidad. (Por Patricia Romo Sahagún)